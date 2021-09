Ce joueur de Lyon prend un carton jaune pour un geste technique et reçoit le soutien de Neymar (vidéo)

Lucas Paqueta n'a pas compris ce qu'il s'est passé, hier soir, lors d'un match entre Lyon et Troyes. Le joueur lyonnais a en effet tenté un geste technique dans les derniers instants, le ballon finissant sa course en touche après une intervention du défenseur. Jusque-là, rien d'anormal à signaler.

Mais dans la foulée, l'arbitre, Stéphanie Frappart, va lui donner un carton jaune pour rouspétance et gain de temps. Surpris, Paqueta ne va pas chercher plus loin. Mais sur les réseaux sociaux, c'est Neymar qui s'est révolté, prenant la défense de celui qui est pourtant un adversaire.

"Cette scène est très triste, prendre un carton jaune à cause d’un dribble... Le geste technique est une solution, peu importe où il est réalisé sur le terrain et peu importe la minute à laquelle il est fait", a déclaré le Brésilien sur Instagram. "C’est ce qui m’est arrivé la saison dernière. Et cette année, ça arrive à Paqueta. Sincèrement, je ne comprends pas les raisons. Le fameux joga bonito est terminé. Profitez tant qu’il en est encore temps".

Neymar avait déjà connu une mésaventure semblable par le passé avec le PSG. Visiblement, il n'apprécie pas l'idée.