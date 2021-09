"Il a des couilles": un pilote de F1 vole le téléphone de son coéquipier et régale sur Twitter (photos)

L'ambiance est au beau fixe du côté de McLaren. L'équipe britannique retrouve le sourire après quelques années difficiles. Le prouve la superbe victoire obtenue par Daniel Ricciardo à Monza, devant son coéquipiers Lando Norris. Les deux hommes s'entendent à merveille et le prouvent au quotidien.

On a encore pu s'en apercevoir ce vendredi, lorsque Lando Norris s'est emparé du téléphone de son coéquipier. Déchaîné, il s'est alors lâché sur Twitter. "En plus d'être battu 5-0 par Lando au tennis de table, j'avoue qu'il m'a tellement appris cette année, surtout dans les virages rapides. Impressionnant. Il a des couilles, ce que je n'ai pas", a-t-il écrit. Le tweet suivant montre le visage de Lando Norris. "J'espère que mon dernier tweet a dorénavant plus de sens", a écrit le Britannique.

De la légèreté, comme on l'aime !