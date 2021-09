Un troisième ancien joueur investit dans le nouveau stade du Standard

L'Immobilière Standard de Liège, qui porte les projets de développement du nouveau stade de Sclessin et de ses abords, a entériné une nouvelle augmentation de capital, de 3 millions d'euros, portant celui-ci à un peu plus de 11 millions d'euros, selon la Dernière-Heure les Sports samedi.

Une augmentation du capital de cette SRL qui coïncide avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire, Edmilson Junior, 27 ans, ancien joueur du Standard de Liège et qui rejoint deux autres anciens Rouches Axel Witsel et Nacer Chadli. Le quotidien ajoute que les négociations vont bon train concernant l'augmentation même de capital du club, souhaitée par le président du Standard, Bruno Venanzi (seul actionnaire (99%) de la SA Standard de Liège), désireux de ne plus supporter seul tout le poids financier du Matricule 16, ouvrant la porte à de potentiels investisseurs.