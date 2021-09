L'entraîneur de Manchester United impressionné par Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo continue de briller. Le Portugais ne fait pas ses 36 ans et maintient un niveau de jeu presque indécent, faisant de son retour en Premier League un véritable succès. Fort d'une énorme volonté de travailler, Ronaldo semble inarrêtable. Et cela séduit grandement son entraîneur, Ole Gunnar Soslkjaer.

"Je ne serais pas surpris s'il jouait encore à 40 ans, pas du tout, en raison de la façon dont il prend soin de lui. Il a mis chaque once d'énergie et d'effort pour devenir le joueur qu'il est et qu'il a été, donc il mérite chaque petit compliment qu'il reçoit pour son état physique", a lâche le Mancunien en conférence de presse. Avant de saluer le comportement exemplaire de sa superstar. "Ce qui est le plus impressionnant, c'est que malgré tout ce qu'il a déjà accompli, il a toujours aussi faim. Sa mentalité est toujours aussi parfaite et c'est un désir intérieur de continuer jusqu'à ce que sa tête dise 'non, j'ai tout donné maintenant'. Il est toujours l'un des joueurs les plus rapides du championnat et je suis toujours satisfait de sa condition physique. Il est de retour en Premier League et il y a peut-être plus d'intensité que dans les championnats italien et espagnol, donc nous devrons gérer sa charge de travail".

Ronaldo tentera de poursuivre sa forme face à Aston Villa cet après-midi.