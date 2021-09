Après une incroyable traversée du désert, Charly Musonda a fait son retour à la compétition (vidéo)

C'est un petit miracle qui s'est produit hier lors du duel entre les U21 de Liverpool et ceux de Chelsea. Le club londonien a en effet aligné Charly Musonda, 24 ans, qui se traîne une blessure au genou depuis deux ans maintenant. L'espoir belge, victime d'une grave blessure et d'une opération supposée mettre un terme à sa carrière, n'avait plus disputé une seule minute depuis le 16 août 2019, à Arnhem.

Musonda est un véritable miraculé du football. Formé à Anderlecht, il est considéré, en 2015, comme un des plus grands espoirs de notre football. Arrivé à Chelsea, il est prêté successivement au Betis, au Celtic et à Vitesse. Mais il fait preuve d'une grande fragilité physique avant de subir une grave opération du genou. Cela faisait 2 ans qu'il n'avait plus touché un ballon. Les médecins lui donnaient 20% de chance de revenir un jour au haut niveau après son opération. Il est sur le point d'y parvenir.

Un parcours plus qu'inspirant, une persévérance qui sonne comme une récompense et des images qui nous font beaucoup de bien.