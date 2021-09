Top 14: Toulouse sait aussi "gagner moche"

Auteur d'un sans-faute comptable avec trois succès en trois matches, le Stade toulousain, déjà seul leader du Top 14, reste sur sa faim en matière de jeu et souhaite montrer plus de "panache" dimanche contre Clermont lors de la 4e journée.

Son équipe venait de planter six essais contre Toulon (41-10), dans un stade Ernest-Wallon tout à sa joie de retrouver ses champions de France et d'Europe, lorsque Clément Poitrenaud a livré à chaud un premier constat très froid de la rencontre.

"Certes, on marque des essais mais à zéro passe. On n'est pas si dominant que ça (...) C'est loin d'être parfait", avait alors jugé l'exigeant entraîneur des arrières toulousains.

La victoire ramenée dans la douleur de Montpellier (17-15) le week-end dernier n'a fait que conforter cette impression: Toulouse gagne mais peut mieux faire.

"Il y a un peu trop de déchet à l'heure actuelle, dans tous les secteurs", a encore estimé vendredi en conférence de presse l'entraîneur de la défense Laurent Thuéry. "On aurait très bien pu perdre à Montpellier, il n'y aurait rien eu à dire."

L'inoxydable ailier Maxime Médard évoque de son côté un début de championnat "un peu bizarre" dont ne se satisfait pas complètement non plus le vestiaire: "On est frustré parce qu'on a du mal à enchaîner les phases de jeu".

- En attendant le "déclic" -

La préparation réduite (quatre semaines et un seul match amical) des Toulousains, qui ont eu droit à un peu de rab de vacances au terme d'une saison dernière exceptionnellement longue, expliquerait en partie ce manque de fluidité.

"Ce n'est que notre septième semaine depuis la reprise (de l'entraînement). Donc forcément, tout n'est pas parfait, on s'y attendait", assure Laurent Thuéry.

"On espère tous produire un meilleur rugby, avec du panache, pour que les joueurs se fassent plaisir d'abord et fassent plaisir à tout le monde", ajoute-t-il. "Ca viendra rapidement j'espère."

Maxime Médard attribue lui "un peu de fatigue et de maladresse" à la poursuite du travail foncier en début de championnat, et rappelle que le départ à l'intersaison de l'entraîneur des "skills" Alan-Basson Zondagh, "un élément important du staff", n'a toujours pas été compensé.

Le retour du jeu à la toulousaine "prendra le temps qu'il faudra", relativise l'arrière ou ailier de 34 ans, qui, en attendant "un déclic", ne veut "pas cracher dans la soupe".

Même sans les flamboyances collectives qui en font depuis longtemps la marque de fabrique, le Stade toulousain continue d'empiler les succès.

Invaincu depuis le 15 mai toutes compétitions confondues, le club le plus titré de France sait aussi "gagner moche", avec pragmatisme et combativité, comme lors des phases finales de Coupe d'Europe et de championnat la saison dernière.

"C'est très bien dans l'état d'esprit. Il faut le garder", salue d'ailleurs Laurent Thuéry. "On se fait trouer de temps en temps, mais on a une capacité à rattraper les coups. Les joueurs s'accrochent et ne veulent rien donner".

Meilleure défense du Top 14 après trois journées, Toulouse n'a plus qu'à se lâcher complètement en attaque. Ca tombe bien: ses chocs contre Clermont donnent souvent lieu à des matches débridés.