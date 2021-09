Provocation du gardien et frappe sur la lune: l'incroyable penalty loupé de Bruno Fernandes (vidéos)

Dans l'autre match du milieu de journée, Manchester United, avec un Cristiano Ronaldo pour une fois muet, a raté l'occasion de prendre les commandes du classement avec un but encaissé en toute fin de match et un pénalty raté ensuite par Bruno Fernandes.



Les visiteurs avaient pris l'avantage à deux minutes de la fin du temps réglementaire sur une tête de Kortney Hause (1-0, 88e) sur corner, après un match débridé mais où United n'a jamais donné l'impression de maîtriser les débats.



On a cru que les Red Devils allaient éviter le pire quand le même Hause a été sanctionné pour une main dans sa surface. Malgré la présence de Cristiano Ronaldo sur le terrain, c'est Bruno Fernandes, préposé aux pénalties la saison passée, qui s'est avancé, mais le Portugais a totalement raté le cadre.

Ce premier revers en championnat de la saison remet une forte pression sur Ole Gunnar Solskjaer qui n'aura d'autre solution que de conduire son équipe à la victoire contre Villarreal en Ligue des Champions, mercredi, s'il ne veut pas se retrouver en pleine tempête.