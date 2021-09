Les belges à l'étranger - Malgré un assist de Tielemans, Leicester piétine à domicile contre Burnley

(Belga) Leicester n'a pu faire mieux qu'un partage à domicile 2-2 contre Burnley samedi dans le cadre de la sixième journée de Premier League. Tielemans a été l'auteur de l'assist pour le premier but des Foxes.

Indéboulonnable dans le milieu de terrain de Leicester, Youri Tielemans était à nouveau titulaire pour la réception de Burnley, alors que Timothy Castagne entamait à nouveau la rencontre sur le banc, avant de disputer le second acte. Jamie Vardy a été l'homme de cette rencontre, puisqu'il a inscrit trois des quatre buts. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, pour sa première réalisation, il trompait son propre gardien pour donner l'avance aux visiteurs (12e). Quelques minutes plus tard, l'attaquant profitait d'une bonne passe de Youri Tielemans et marquait dans la bonne direction pour ramener les deux équipes à égalité (37e). Une parité de courte durée, puisque Burnely reprenait l'avantage trois minutes plus tard par Maxwell Cornet. Grâce à son doublé, Jamie Vardy allait éviter le camouflet à son équipe en égalisant une seconde fois à la 85e minute. De son côté, Watford avec Christian Kabasele sur le banc toute la rencontre partageait également l'enjeu sur sa pelouse (1-1) contre Newcastle. Au classement, Leicester occupe actuellement la 12e place avec sept unités glanées en six rencontres. (Belga)