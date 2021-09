Jupiler Pro League - Toujours pas de victoire à domicile pour Zulte qui partage face à Courtrai

(Belga) Zulte Wregem et Courtrai se sont quittés dos à dos samedi dans le cadre de la neuvième journée de Jupiler Pro League. Les Kérels ont mené 0-2 dans le Vlasico avant que le Essevee ne revienne au score par Ewoud Pletinck (83e) et Jelle Vossen sur pénalty (88e).

Zulte Waregem est toujours à la recherche de sa première victoire à domicile cette saison et ce sont pourtant les Courtraisiens qui entamaient mieux la rencontre et mettaient le pied sur le ballon dans le premier quart d'heure, sans pour autant se montrer dangereux. La seule et unique occasion dangereuse de cette première mi-temps était à mettre à l'actif des Kerels qui continuaient sur leur bonne entame de match. À la suite d'un long service de Mathias Fixelles, pape Gueye obligeait le portier de Zulte à intervenir à la 18e minute. De prime abord anodine, la reprise à failli lober Louis Bostyn qui a devait s'employer. À la 41e, le même Gueye passait à quelques centimètres de pouvoir envoyer le ballon de la tête dans le but vide du Essevee après un excellent centre venu du flanc droit courtraisien, consécutif à un corner. Rien n'était marqué et les deux équipes filaient au vestiaire après un premier acte pauvre en occasions. Après 6 minutes en seconde période, le gardien de Courtrai repoussait un tir du Essevee qui revenait sur Zino Gano dont la reprise de la tête touchait le montant. Zulte poussait et s'octroyait une nouvelle possibilité deux minutes plus tard via une frappe lointaine de Frank Boya, mais hors du cadre. C'est finalement Courtrai qui ouvrait le score à la 57e minute grâce au troisième but de la saison de Pape Gueye. Servi par Faiz Selemanie à la suite d'une erreur de Zulte, le Sénégalais filait au but et trompait sans trembler Louis Bostyn sorti à sa rencontre. Monté au jeu quelques secondes auparavant, Eric Ocansey doublait la mise pour les Kerels à la 71e minute. L'attaquant se retrouvait seul pour reprendre un ballon repoussé par Bostyn et n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond du but vide. À sept minutes du terme, Ewoud Pletinckx relançait l'espoir pour les locaux en reprenant un centre en retrait de Jean-Luc Dompe dans le grand rectangle. Sa reprise ne laissait aucune chance à Marko Illic. Quelques instants plus tard, le même Dompe s'écroulait dans le rectangle après un tacle de Gilles Dewaele. L'arbitre accordait le pénalty et Jelle Vossen ne se faisait pas prier pour ramener les deux équipes à égalité en inscrivant son septième but de la saison (88e). Au classement, Courtrai avec 14 points, revient à la hauteur d'Anderlecht, actuellement quatrième. De son côté, Zulte Waregem, avec neuf unités occupe la quatorzième place. (Belga)