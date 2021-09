L’arrêt réflexe impressionnant de Thibaut Courtois contre Villareal (vidéo)

Le Real Madrid a perdu des plumes à domicile samedi soir contre Villareal en faisant 0-0 dans son match comptant pour la septième journée de Liga. Thibaut Courtois était titulaire, alors qu'Eden Hazard a entamé la rencontre en tant que réserviste.



Sur le banc tout le match lors de la démonstration la semaine dernière contre Mallorca (6-1), Eden Hazard est, cette fois, monté au jeu à la 73e minute à la place de Luka Modric. Le Belge n'a, cependant, pu aider son équipe à prendre l'avantage dans cette rencontre qui s'est terminée par un match nul et vierge. Au classement, le Real Madrid perd l'occasion de prendre le large et ne possède que trois points d'avance sur Séville et l'Atletico de Madrid. En France, Lyon avec Jason Denayer au coup d'envoi a dû se contenter du partage 1-1 sur sa pelouse face à Lorient. Le défenseur belge n'est resté que 20 minutes sur la pelouse avant de se faire remplacer suite à une blessure. Grâce à ce point pris à l'extérieur, Lorient occupe provisoirement la quatrième place du classement, avec une unité d'avance sur les Lyonnais. Un peu plus tôt dans la soirée, la Genoa, sans Zihno Vanheusden, resté sur le banc, a partagé 3-3 contre l'Hellas Vérone.