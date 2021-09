Hubert Hurkacz s'offre un 4e titre ATP

(Belga) Le Polonais Hubert Hurkacz a remporté dimanche le tournoi ATP de Metz, épreuve indoor sur surface dure dotée de 419.470 euros.

Hubert Hurkacz, 13e mondial et 1e tête de série, a battu l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 16e mondial et tête de série N.2, en deux sets 7-6 (7/2), 6-3 et 1h20 de jeu en finale du Moselle Open. Le joueur polonais de 24 ans s'est offert un 4e titre ATP, lui qui s'est auparavant imposé à Winston-Salem en 2019 et Delray Beach et Miami cette année. Pablo Carreno Busta, 30 ans, compte quant à lui six titres à son palmarès: Winston-Salem et Moscou en 2016, Estoril en 2017, Chengdu en 2019 ainsi que Marbella et Hambourg cette année. (Belga)