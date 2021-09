Belgian Men Hockey League - L'Orée bat le Racing 4-3 et reprend seul la tête du championnat

(Belga) L'Orée, victorieux 4-3 du Racing, a profité du partage 2-2 du Léopold au Daring pour reprendre seul la tête de la Belgian Men Hockey League, dimanche au terme de la 5e journée du championnat de Belgique de Division Honneur. Les Woluwéens totalisent à présent 12 unités, soit deux devant le Léopold et le Dragons qui comptent un match de plus.

A Woluwe, Orée et Racing ont chacun marqué un but sur pc en première mi-temps. L'international français Timothée Clément avait ouvert le score dans le 1er quart-temps (13e), tandis que Tanguy Cosyns avait égalisé dans le 2e (24e). En seconde mi-temps, les hommes de Xavier De Greve ont ensuite pris le large à 3-1 après un nouveau but de Clément (41e) et de Dorian Thiery (52e), avant de voir les Rats à nouveau revenir à leur hauteur à la suite d'un hat-trick réussi par Cosyns (54e et 59e, pc). C'est finalement via leur sleeper argentin Micael Domene que les Oréens ont empoché leur 4e succès de ce début de saison, à seulement 3 minutes du terme (67e). Pendant ce temps, les leaders du Léopold ont perdu 2 points à Molenbeek à la suite du partage 2-2 avec le Daring. Ils auraient même pu perdre la totalité de l'enjeu si Tom Boon n'avait réussi à égaliser sur pc dans les dernières secondes de jeu (670). Léopold et Dragons, qui s'est imposé 3-1 devant Louvain, suivent à deux points de l'Orée, alors que La Gantoise (victoire 5-0 face à l'Antwerp) pointe à 3 unités (9). Dragons et Gantoise comptent un match de plus avant leur prochain week-end en EHL. Le Racing recule lui en 5e position (8), devant Louvain (7) et le Braxgata (6) qui a fait match nul à domicile avec le Waterloo Ducks (1-1), soit le 4e partage des Canards depuis l'ouverture du championnat. L'Herakles de Nicolas De Kerpel a quant à lui décroché sa 1ère victoire en battant son voisin du Beerschot 4-1. Les Lierrois sont 9e juste derrière le Daring, tous deux avec 5 unités. Beerschot (4), Waterloo Ducks (4) et Antwerp (3) ferment la marche. (Belga)