Mondiaux de cyclisme - Florian Sénéchal: "Julian a vraiment été impressionnant"

(Belga) Florian Sénéchal, 9e, est le 2e coureur français dans le top 10 de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme, remportée par Julian Alaphilippe dimanche à Louvain.

"Julian a vraiment été impressionnant aujourd'hui", a déclaré Florian Sénechal. "Le plan c'était qu'il attaque au feeling et moi, je devais attendre un éventuel sprint. Ces Mondiaux ont débuté d'assez loin. C'est (le sélectionneur) Thomas Voeckler qui voulait que cela se passe comme ça. Julian était la seul à pouvoir tenir à ce rythme jusqu'au bout. Il était vraiment incroyable dans les bosses. Je voyais que Van der Poel et van Aert étaient à bloc mais ne parvenaient pas à suivre. Moi non plus, je ne pouvais pas accrocher sa roue. Chapeau à lui. Il a vraiment été impressionnant". (Belga)