1B Pro League - Mouscron encore battu par Westerlo, qui s'isole en tête du classement

(Belga) Dans le match des extrêmes contre Westerlo, l'Excelsior Mouscron a concédé une nouvelle défaite dans les arrêts de jeu (1-2) dimanche en clôture de la 6e journée de la 1B Pro League. Les Campinois, qui ont émergé grâce à Edisson Jordanov (14e, 0-1) et Fernand Goure (90e+1, 1-2) restent en tête avec 14 points. Les Mouscronnois, qui ont égalisé sur un autogoal de Pietro Perdichizzi (65e, 1-1), ne décollent pas de la dernière place 1 point).

Plus tôt dans la journée, Virton et Deinze, réduit à dix suite à l'exclusion de Denys Prychynenko (59e), ont partagé l'enjeu (1-1). Les Flandriens ont ouvert la marque par Dylan De Belder (8e, 0-1) et Souleymane Anne a égalisé pour les Luxembourgeois (78e, 1-1). Au classement, Deinze (4e) compte 10 points comme le Lierse (2e) et Lommel (3e). Samedi, Lommel s'est imposé 1-2 au RWDM grâce à des buts hâtifs d'Agustin Anello (11e, 0-1) et Arno Verschueren (20e, 0-2). Les Bruxellois ont réduit leur retard sur un autogoal de Gilles Ruyssen (72e, 1-2). Cela ne les pas empêchés de se retrouver 7e (5 points) Vendredi, le Lierse a battu 2-1 Waasland Beveren (5e, 9 points), qui a joué à dix quasiment toute la seconde période suite à l'exclusion de Jur Schryvers (53e). (Belga)