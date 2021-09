Vincent Kompany: "Les remplaçants ont haussé le niveau"

Anderlecht a réalisé une belle performance hier contre Ostende. Les Mauves, menés 2-0 et réduits à 10, ont réussi à recoller au score et repartir à Bruxelles avec un point.

Vincent Kompany avait de quoi être fier de ses joueurs à la fin du match en Anderlecht et Ostende. Les Anderlechtois, menés 2-0 et réduits à 10 contre 11, ont réussi à revenir au score pour arracher le nul.

"C'est le 3e match de la semaine pour nous. On a eu une semaine lourde avec le Standard et La Gantoise" explique Kompany au micro de nos confrères d'Eleven Sports. "Pour moi, ce qui a été décisif c'est que des joueurs ont pris la relève. Dès qu'il sont montés, ils ont haussé le niveau de l'équipe. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire en tant que coéquipiers : ils rentraient sur le terrain, ils couraient, ils allaient en profondeur, ils demandaient le ballon dans les pieds, ils n'avaient pas peur de faire le dribble quand il fallait le faire (...)" analyse le coach des Mauves. Une envie de bien faire qui a "fait en sorte qu'on reste dans le match jusqu'à la fin et qu'on se créé encore des très très belles occasions, même à 2-2."

"Je vais rester très calme par rapport au résultat" tempère encore Kompany. "La saison va encore être longue. On voit Bruges qui perd des points contre Louvain et ça ne va pas s'arrêter là, d'autres clubs vont se faire piéger" prévient le coach anderlechtois.

On aura pas toujours le résultat qu'on veut

"La mentalité est bonne et on n'aura pas toujours le résultat qu'on veut parce qu'on n'est pas encore à un point où on peut dominer 3 ou 4-0 à chaque match. Les joueurs doivent continuer à rester concentrés sur nous-mêmes et concentrés sur le fait qu'on doit s'améliorer et on aura les résultats" conclut l'ancien Diable Rouge.