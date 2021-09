Ligue des Champions - Toni Kroos, qui n'a toujours pas joué cette saison, de retour dans la sélection du Real

(Belga) Toni Kroos, qui n'a toujours pas joué cette saison, figure dans la sélection du Real Madrid pour le match de Ligue des Champions contre le Sheriff Tiraspol, mardi.

Le milieu de terrain allemand souffrait d'une pubalgie depuis début août. Son dernier match remonte au huitième de finale de l'Euro perdu contre l'Angleterre. Avec le Real, il n'avait plus joué depuis le 9 mai dernier contre Séville. Contre le Sheriff, l'entraîneur du Real Carlo Ancelotti devra se passer de Dani Carvajal, Gareth Bale, Dani Ceballos et Ferland Mendy, encore blessés. Thibaut Courtois et Eden Hazard sont bien disponibles. (Belga)