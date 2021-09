L'édito d'Anne Ruwet: Des paillettes au bleu de travail

La Ligue des Champions est de retour ! Ce soir, le Club de Bruges se déplace à Leipzig. Mercredi, Chelsea, tenant du titre, défiera la Juventus à Turin. Deux affiches à vivre en direct, sur Club RTL.

« Laissez-nous rêver et nous verrons jusqu'où nous irons !» Après cette brillante prestation face au Paris St Germain, Philippe Clément a laissé éclater toute sa joie et son immense fierté de voir ses hommes tenir tête aux stars parisiennes. Le rêve est réalisé. L’objectif est désormais à concrétiser. En effet, si Bruges a cristallisé toutes les attentions lors de cette première journée, il conviendra de démontrer que cette équipe n’est pas seulement au rendez-vous des mondanités et autres paillettes du ballon rond. Ce soir, les Brugeois devront prouver qu’ils sont également capables d’enfiler leur bleu de travail lorsqu’il s’agit de se déplacer en terre allemande. A l’occasion du tirage au sort, tous les regards étaient tournés vers les deux adversaires les plus prestigieux que sont le PSG et Manchester City. Mais si Bruges veut accrocher la troisième place de son groupe, il faudra impérativement éviter de gaspiller face au vice-champion allemand et demi-finaliste de la compétition lors de la saison 2019-2020. Battus 6-3 face à Manchester City lors du match d’ouverture, les Allemands auront à cœur de décrocher une victoire à domicile, là où le PSG et Manchester United notamment se sont inclinés la saison dernière. Leipzig – FC Bruges : une affiche inédite à partager en direct sur Club RTL avec Emiliano Bonfigli et Philippe Vande Walle.

Mercredi soir, un rendez-vous de prestige nous attend sur Club RTL en compagnie de Vincent Legraive et Frédéric Herpoel. La Juventus face à Chelsea, Massimiliano Allegri face à Thomas Tuchel, Romelu Lukaku face à Leonardo Bonucci. Après un début de saison catastrophique, la Vieille Dame vient d’enchainer deux victoires. De quoi redonner confiance aux Bianconeri qui accueillent non seulement le tenant du titre mais également l’une des équipes citées parmi les favorites à la victoire finale. Orpheline de Cristiano Ronaldo et désormais privée d'Alvaro Morata et de Paulo Dybala, la Juventus devra trouver les ressources offensives nécessaires pour tenter de profiter de la moindre faille dans la solide défense des Blues. Celle-ci n’a, en effet, encaissé que 2 buts en 7 matches depuis le début de saison. Auteur de l’unique but lors de la première journée face au Zenit, Romelu Lukaku devra quant à lui se défaire de cette défense italienne pour tenter de confirmer son nouveau statut et s’installer au niveau des places les plus convoitées du classement des meilleurs buteurs de la compétition. La prestation de notre Diable Rouge sera, sans nul doute, l’une des attractions de cette deuxième journée de Ligue des Champions !