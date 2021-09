Ligue des Champions: duel au sommet mercredi entre la Juve et Chelsea, le Barça et ManU veulent se relancer

Le tenant du titre Chelsea et Romelu Lukaku se déplacent à la Juventus, relancée en Serie A mais diminuée en attaque, mercredi lors de la deuxième journée de la Ligue des champions de football, alors que Barcelone et Manchester United essaieront d'effacer leurs mauvais débuts.

Dans le groupe E, après la claque inaugurale reçue au Camp Nou (3-0), le Barça est attendu au tournant sur la pelouse de Benfica, deuxième du groupe. Les débuts des Catalans en Liga ont été décevants également, mais les hommes de Ronald Koeman ont rectifié le tir dimanche face à Levante (3-0) grâce des buts de leurs recrues Memphis Depay et Luuk de Jong, puis du revenant Ansu Fati.

Parfaitement lancé en Ligue des Champions et en Bundesliga, où il mène déjà les débats devant Leverkusen et Wolfsburg, le Bayern reçoit le Dynamo Kiev. Un adversaire qui ne devrait à priori pas poser de problèmes au vainqueur de l'édition 2020. Le rouleau-compresseur bavarois vient d'aligner cinq victoires consécutives et a déjà inscrit 23 buts en six matches de championnat, donc sept signés Robert Lewandowski.

Duel européen inédit au menu du groupe F à Bergame entre l'Atalanta et les Young Boys de Berne. Les Suisses sont les surprenants leaders du groupe après avoir fait chuter sur le fil Manchester United en ouverture (2-1). Fidèles à leur habitude, les Italiens ont encore assuré le spectacle samedi lors du choc contre l'Inter (2-2).

Dernier de la poule, Manchester United doit réagir à Old Trafford face à Villarreal, revanche de la finale de Ligue Europa perdue en mai par les Mancuniens. Battus en Premier League à domicile face à Aston Villa (1-0), les Red Devils ont mal préparé leur deuxième rendez-vous européen. Cristiano Ronaldo est resté muet et Bruno Fernandes, une fois n'est pas coutume, a manqué un penalty.

Solide leader du championnat d'Autriche (23 buts marqués, 4 buts encaissés en 9 matches) et premier du groupe G, Salzbourg reçoit Lille, champion de France en titre. Après un début de saison manqué, les Lillois et leur buteur canadien Jonathan David ont retrouvé des couleurs en alignant deux victoires en championnat contre Reims et Strasbourg.

Dans l'autre match du groupe, le Séville FC, troisième de Liga se déplace à Wolfsburg, également troisième de son championnat. L'équipe espagnole avait été tenue en échec (1-1) par Salzbourg en ouverture de ce groupe équilibré.

La confrontation en tout début de soirée à Saint-Pétersbourg entre le Zenit et Malmö fera office d'apéritif avant le choc de ce groupe H entre la Juve et Chelsea. Lors de la première journée, les Russes ont longtemps résisté aux Blues avant de céder sur un but de Romelu Lukaku (1-0) alors que les Suédois ont été surclassés à domicile par les Bianconeri (3-0).

C'est l'affiche de la soirée de mercredi. La Juventus, relancée après un début de saison loin de ses standards, accueille le vainqueur de la dernière édition. Si Chelsea, 3e de Premier League, s'est incliné samedi face à Manchester City (1-0), la Juve a poursuivi sa remontée en Serie A en battant la Sampdoria 3-2. Mais la "Vieille Dame" aborde son duel de C1 sans Paulo Dybala et Alvaro Morata, buteurs contre Malmö, mais blessés face à la "Samp". Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Moïse Kean sont les alternatives qui s'offrent à Massimiliano Allegri.