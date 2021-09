Simon Mignolet très satisfait après la victoire: "On aurait pu marquer plus que deux buts" (vidéo)

Le FC Bruges a battu Leipzig en déplacement 1-2. Le gardien Brugeois était très satisfait de la prestation de son équipe.

Le gardien du FC Bruges, Simon Mignolet s'est présenté au micro d'Emiliano Bonfigli après la belle victoire de son équipe contre Leipzig.

"On savait avant le match que ça serait difficile" avoue le Diable Rouge. "On est une équipe où les joueurs travaillent les uns pour les autres et on l'a prouvé aujourd'hui."

Bruges a totalement mérité sa victoire et après le nul obtenu contre le PSG, l'équipe belge occupe la première place de son groupe à égalité avec les Parisiens. "Je crois qu'on aurait pu marquer plus que deux fois" avance même le portier.

Découvrez la suite de l'interview dans la vidéo.