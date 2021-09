Le défenseur de Bruges, Stanley Nsoki, veut continuer à briller en Ligue des Champions: "On doit croire en nos chances" (vidéo)

Après la victoire de Bruges contre Leipzig, Stanley Nsoki était "très content". Notre envoyé spécial Emiliano Bonfigli lui a demandé quel était le secret de la victoire de ce soir.

"On a respecté les plans du coach" répond Nsoki avec un sourire à peine caché. "On s'est préparé comme il faut, malheureusement on a pris un but mais on a su réagir et c'est ce qui fait la force de cette équipe."

"On est dans cette compétition parce qu'on l'a mérité" déclare le joueur français qui veut "croire en nos chances". "À nous de faire en sorte d'engranger le plus de points possibles. Maintenant on va profiter de la victoire et vite se reconcentrer sur le championnat", conclut le défenseur.