"On a fait deux bon matchs en Europe mais ce n'est pas fini": Philippe Clement en veut toujours plus après la victoire contre Leipzig (vidéo)

Philippe Clement, l'entraîneur de Bruges, était content après la victoire de son équipe contre Leipzig et veut continuer sur la bonne lancée après le nul contre le PSG.

"On a gagné la première mi-temps avec notre foot et la deuxième avec la solidarité" a déclaré l'entraîneur Brugeois Philippe Clement en interview après la victoire de son équipe contre Leipzig.

"On a fait deux bon matchs en Europe mais ce n'est pas fini, il y a encore quatre matchs pour faire des exploits" annonce Clement. "On était ambitieux avant ces deux matchs. Ce n'est pas par hasard si les résultats sont là. Les joueurs donnent le maximum. On doit rester concentrés pour les quatre prochains matchs pour essayer de faire quatre fois la même chose. C'est pas si facile, je le sais" conclu le coach victorieux.