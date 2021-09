Ligue des Champions - 2e journée : RB Leipzig - Club de Bruges : la fiche technique

(Belga) La fiche technique de la rencontre entre le RB Leipzig et le Club de Bruges dans le cadre de la deuxième journée du groupe A de la Ligue des Champions, mardi à Leipzig:

Ligue des Champions - Groupe A À la RB Arena, à Leipzig (All) RB Leipzig (All) - Club de Bruges (Bel) : 1-2 (mi-temps : 1-2) Arbitre : Slavko Vincic (Svn) Buts: RB Leipzig: Nkunku (5e) Club de Bruges: Vanaken (22e), Rits (41e) Cartes jaunes: Club de Bruges: Balanta (87e), Mignolet (90e+6) Compositions: RB Leipzig: Gulacsi (cap.); Klostermann, Orban, Simakan (Adams, 79e); Mukiele (Gvardiol, 46e), Laimer (Haidara, 46e), Kampl, Szoboszlai (Silva, 58e); Nkunku, Poulsen (Brobbey, 79e), Forsberg. Entraîneur: Jesse Marsch (All.) Club de Bruges: Mignolet; Mata, Balanta, Hendry, Nsoki, Sobol (Ricca, 79e); Sowah (Van Der Brempt, 68e), Rits (Vormer, 79e), Vanaken, Lang; De Ketelaere (Wesley, 72e). Entraîneur: Philippe Clement (Belga)