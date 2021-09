"Ils ont été meilleurs": la presse allemande, abasourdie, envoie des fleurs au Club de Bruges (vidéo)

Le Club de Bruges continue sa moisson. Après un point obtenu face au PSG, les Blauw & Zwart ont cette fois dominé Leipzig à l'extérieur. De quoi séduire la presse allemande, qui ne tarit pas d'éloges.

Les médias sportifs allemands sont sous le charme. Comme c'était le cas après le nul obtenu face à Paris, les Brugeois ont droit à de fameux compliments des médias étrangers, subjugués par le début de campagne du club belge en Ligue des Champions. Il faut dire qu'un 4/6, comprenant un succès contre Leipzig, l'adversaire le plus important à affronter pour jouer l'Europa League, était assez imprévisible.

Mais hier, Bruges s'est montré conquérant, malgré un premier but concédé rapidement. Solides, concentrés, appliqués, ils ont retourné la situation avec brio. "Leipzig a subi une mauvaise surprise contre Bruges", raconte d'ailleurs Kicker, qui s'intéresse ensuite aux circonstances du match. "Le joueurs du RB ont été piqués à vifs en première mi-temps. Ils ont perdu 1-2 en première période face à un Club de Bruges courageux et déterminé. Les joueurs de Philippe Clément ont été les meilleurs, les plus alertes en première mi-temps, et ils avaient une tactique beaucoup plus structurée".

Sky Germany abonde dans le même sens et parle surtout d'une défaite fatale. "Leipzig a perdu sa finale. Emmené par un solide De Ketelaere, les Belges étaient beaucoup plus rapides pour récupérer le ballon. Gulasci a d'abord empêché le jeune belge de 19 ans d'égaliser avant que ce dernier ne serve Vanaken pour l'égalisation", affirme le journal. "Toujours grâce à son néo-Diable, Bruges a continué de faire des incursions dangereuses dans la surface de réparation. Et le RB a semblé de plus en plus désemparé au cours de la première mi-temps. Jusqu'à ce que Rits n'augmente l'avance des visiteurs avant la mi-temps", écrit le site web allemand.

Die Welt voit de son côté des similitudes avec ce qu'il s'est passé contre le PSG. "Bruges a surpris Leipzig de la même façon que contre Paris. Les visiteurs ont pris le contrôle du milieu du terrain en première période. Et ils ont pris un avantage qui était tout sauf immérité", raconte le journal.

Que de compliments pour des Brugeois qui sont co-leaders du groupe de la mort, avant d'affronter Manchester City le 19 octobre à 18h45.