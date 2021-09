"Mais qu'est-ce que tu fais là ?": Neymar explose de rire après un drôle de choix de Messi (photos)

Lionel Messi a inscrit hier soir son tout premier but en faveur du PSG. L'Argentin a envoyé un superbe missile dans le but d'Ederson, permettant aux Parisiens de doubler la mise et de donner au score son allure définitive face à Manchester City. Mais un autre de ses gestes a beaucoup fait rire ses équipiers, en particulier Neymar.

En effet, à la 91ème minute, Messi a pris place derrière le mur sur un coup-franc de Mahrez. L'Argentin, couché au sol, n'a rien pu faire pour empêcher l'Algérien de cadrer, mais son geste fait le tour du monde. Et Neymar ne s'en remet pas. "Mais qu'est-ce que tu fais là ?", a plaisanté le Brésilien sur Instagram en légende de la photo.

Il est vrai que ce n'est pas habituel de voir Messi dans cette posture. Quelques minutes plus tard, Mbappé l'a relayé. Avec moins de réactions.