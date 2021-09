Cristiano Ronaldo va encore battre un incroyable record en Ligue des Champions (vidéo)

Cristiano Ronaldo va être le seul détenteur d'un fabuleux record, ce soir, en Ligue des Champions. Le Portugais devrait logiquement débuter face à Villarreal lors de la deuxième journée de la compétition (21h). Et il disputera alors son 178ème match en C1, ce que personne n'avait encore accompli.

Il dépassera dès lors Iker Casillas, qui compte 177 apparitions. Cela confirme, si cela devait encore être le cas, qu'il est bien l'un des plus grands joueurs que le football ait connu.

Incroyable, intenable, Cristiano Ronaldo continue de subjuguer nos consultants. "Ce qui est fou, c'est sa longévité avec un tel niveau de performance", raconte Frédéric Gounongbe. "On se rendra compte après coup de la chance qu'on a eu d'avoir le binôme Messi-Ronaldo à la tête du football mondial. Ces chiffres sont ahurissants. Il continue encore à empiler les buts. Peu importe la ville où se situe son club, il marque", poursuit-il ensuite.

"Avant d'être des footballeurs, ce sont des athlètes de haut niveau. Et surtout Cristiano Ronaldo", embraye de son côté Philippe Vande Walle. "Tu le mets n'importe où ça marche. Oui, mais c'est lui. C'est lui qui décidé de son corps et de sa forme physique. Il est toujours au top. Ce n'est pas un hasard. Je suis certain qu'il va aller jusqu'à 40 ans", précise de son côté avec Philippe Vande Walle. "Le débat n'existe même pas. Tout le monde sait qu'avec ses efforts physiques là, il continuera encore quelques années. C'est incroyable".