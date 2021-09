"Il n'a plus rien à prouver": nos consultants en ont marre des critiques autour de Romelu Lukaku (vidéo)

Romelu Lukaku est titulaire ce mercredi soir en Ligue des Champions contre la Juventus. Un Romelu Lukaku qui continue à faire débat, lui qui n'a inscrit qu'un but contre la Juventus, c'était sur penalty. Ce "manque" de réalisme face aux ténors fait partie des plus grandes critiques émises à l'encontre de Lukaku, y compris en Belgique.

Des critiques que nos consultants n'en peuvent plus d'entendre. Pour eux, il y a une inégalité incompréhensible dans le traitement des performances du Belge. "Lukaku doit chaque fois prouver plus que les autres", explique Frédéric Gounoungbe. "D'abord c'était le palmarès. Après il a fallu trouver autre chose, alors on a dit que contre les grosses équipes, ce n'était pas trop ça. A un moment donné, il n'y a pas de débat. Il s'agit d'un des 3 meilleurs attaquants au monde. Je ne pense pas qu'il y ait meilleur sur les 2-3 dernières années. Il n'a plus rien à prouver ! Lui-même doit se nourrir de ces critiques. A chaque fois, il faut trouver des soucis où il n'y en a pas..."

Un avis largement partagé par Philippe Vande Walle, qui y voir un phénomène typiquement belge. "Que va-t-on trouver s'il commence à marquer contre les grandes nations ? Parce qu'on va trouver quelque chose. C'est du Belge: on va toujours chercher quelque chose où il n'y a pas de problème. Et si on ne trouve pas, on va en créer un !".

A Lukaku, comme toujours, de répondre à ceux qui doutent.