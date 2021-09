L'entraîneur du Sheriff se paye Dirk Kuyt, auteur d'une charge violente avant la Ligue des Champions

Mardi soir, le modeste club moldave du Sheriff Tiraspol s’est payé le prestigieux Real Madrid 1-2. David a battu Goliath avec une demie volée spectaculaire en fin de rencontre de son milieu offensif Sébastien Thill. Le club est même actuellement premier de son groupe avec un 6 sur 6 devant le Real Madrid, l’Inter Milan et le Shakhtar Donetsk.

Et pourtant, la participation du Sheriff en Champions League n'était pas attendue de tous. A l’instar de l’ancien attaquant néerlandais Dirk Kuyt qui avait choqué par ses propos sur la chaine néerlandaise RTL7 en août dernier. C’était en marge du match de barrage pour la C1 qui opposait le Sheriff Tiraspol et le Dynamo Kiev. "Je suis conscient que la Ligue des champions est une compétition pour les équipes championnes, mais des équipes comme Sheriff Tiraspol n'ont rien à faire en Ligue des champions", avait déclaré Kuyt. Le Sheriff Tiraspol s’était finalement imposé 3-0 contre le Dynamo Kiev, décrochant sa qualification en C1 avec mérite et brio.

Fort de sa victoire face au Real Madrid, l'entraîneur du club moldave a enfin répondu à Kuyt. "Il y a un grand joueur, Dirk Kuyt, qui a dit qu'il n'y avait pas de place en Ligue des Champions pour le Sheriff. Donc ce soir (mardi), je suis heureux de détruire son monde idéal. Nous sommes une vraie équipe. Certains ont dit que nous n'étions pas à notre place ici, mais si, c'est bien notre place, et nous l'avons prouvé", a déclaré le coach Yuriy Vernydub.

L’Inter Milan, prochain adversaire en C1 du Sheriff Tiraspol est prévenu. Le club italien pourrait être le prochain trophée de chasse du club moldave. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.