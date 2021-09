"Normalement, ça s'arrêtera ici": Jan Vertonghen se confie sur la fin de sa carrière

Jan Vertonghen est au bout de son chemin footballistique. Le Diable Rouge a signé à Benfica il y a un an. Fort de son expérience, il s'est imposé comme un titulaire dans la défense du club portugais. Il était d'ailleurs sur le terrain hier lors de l'éclatante victoire face à Barcelone.

Fier de son parcours et d'avoir la chance d'évoluer encore dans un club de haut niveau, il a cependant pour la première fois admis qu'il n'irait sans doute pas plus loin que son contrat actuel, qui expire en 2023. "Je pense qu’il y a de bonnes chances que je termine ma carrière ici. J’ai 34 ans et j’ai encore un contrat d’environ deux ans. Je n’ai pas l’ambition de changer à nouveau de club et de construire une autre vie. Normalement, ça s’arrête ici pour moi", a confié le Diable Rouge à la chaîne RTL.

Ce serait la fin d'un parcours incroyable.