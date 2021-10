Des cadres vont revenir, des jeunes sacrifiés ? Voici à quoi pourrait ressembler la liste de Roberto Martinez pour affronter la France

C'est ce vendredi que Roberto Martinez va dévoiler sa liste des 23 pour le Final Four de la Ligue des Nations. Un groupe qui affrontera la France le 7 octobre à Turin avant une éventuelle finale, contre l'Espagne ou l'Italie. Une liste avec des surprises ?

Les Diables Rouges affronteront la France en demi-finale de la Ligue des Nations jeudi prochain. Un match très important pour notre sélection, dont on connaîtra la liste des joueurs sur le coup de midi, lorsque Roberto Martinez la dévoilera. Une liste qui intrigue à plusieurs égards.

Citons d'abord quelques joueurs qui vont revenir aux affaires en sélection. Kevin De Bruyne et Dries Mertens ont tous deux repris la compétition. De Bruyne doit encore trouver du rythme, mais il sera tout à fait apte. Mertens, lui, aura sans doute besoin de plus de temps. Mais en revanche, il ne devrait pas encore y avoir de Jeremy Doku, le Rennais devant encore se remettre de sa récente blessure.

Charles De Ketelaere, brillant avec Bruges, notamment en Ligue des Champions, pourrait être le grand absent. Plus préparé que jamais, il devrait cependant être repris pour jouer avec les espoirs, qui affronteront le Kazakhstan et le Danemark, les 8 et 12 octobre, dans deux affiches importantes. Il est possible que ce soit le cas aussi pour Yari Verschaeren. Albert Sambi Lokonga, qui continue à jouer à Arsenal, devrait lui en être. Reste à savoir si des noms seront ajoutés à cette liste. On pense notamment à Pascal Struijk, que la Belgique tente d'attirer et qui pourrait combler la possible absence de Boyata sur blessure.

Les cadres, eux, devraient bien répondre présents: Hazard, Lukaku, Witsel, Tielemans, Castagne, Vertonghen, Alderweireld... tous devraient bien figurer dans le groupe. Réponse dans les prochaines heures !