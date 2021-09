Europa Conference League - La Gantoise aligne un deuxième succès face à Anorthosis

(Belga) Après avoir battu Flora Tallinn 0-1 en Estonie, La Gantoise a aligné un deuxième succès en Conference League jeudi face à Anorthosis Famagouste (2-0). Les Buffalos partagent avec 6 points la tête du Groupe B avec le Partizan Belgrade, qui possède une meilleure différence de buts grâce à sa victoire 2-0 face à Tallinn après s'être imposé 0-2 à Anorthosis lors de la première journée. Gand se rend à Belgrade le 21 octobre.

Pour affronter l'équipe chypriote, Hein Vanhaezebrouck a opté pour un système avec quatre défenseurs, deux milieux récupérateurs et le trio Tarik Tissoudali- Roman Bezus et Alessio Castro-Montes en soutien de l'homme de pointe, Darko Lemajic. Après une timide entrée en matière d'Anorthosis, Gand a mis le pied sur le ballon et a porté le danger dans le camp adverse surtout via ses arrières latéraux, Nurio Fortuna (5e) et Andreas Hanche-Olsen (7e). Toutefois, la première véritable alerte pour Assaf Tzur s'est fait attendre: sur une combinaison entre Bezus et Tissoudali, l'Ukrainien a vu son tir repoussé par le gardien israélien et sur le rebond, le Néerlandais a tiré à côté (16e). Le remuant Tissoudali a eu plus de réussite lorsque Pavlos Korrea a dévié sa frappe de la tête dans son but (28e, 1-0). En début de seconde période, les Buffalos se sont montrés moins dominateurs notamment parce que les Chypriotes furent beaucoup plus agressifs et n'ont pas ménagé le tendon d'Achille de Bezus. Vanhaezebrouck a alors effectué un double changement sortant l'Ukrainien pour Vadis Odjidja et Lemajic pour Laurent Depoitre (70e). Gand s'est malgré tout créé plusieurs occasions avant que Kums ne parachève un bon travail de Tissoudali (81e, 2-0). (Belga)