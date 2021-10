Brésil: le footballeur Diego Costa ciblé par une intervention policière

(Belga) L'attaquant hispano-brésilien Diego Costa a a été la cible d'une opération de police au Brésil jeudi, dans le cadre d'une enquête sur des activités criminelles supposées, notamment de blanchiment d'argent, liées à un site de jeux d'argent, selon des sources concordantes.

La police fédérale de l'Etat du Sergipe (nord-ouest) d'où est originaire Diego Costa, a indiqué dans un communiqué qu'un joueur - non identifié - "est présumé être à la tête des financements d'un système criminel". L'autorité n'a pas souhaité divulguer les noms des personnes "éventuellement impliquées dans cette investigation", a-t-elle précisé à l'AFP. Les sites d'information Globo Esporte et Lance assurent pour leur part que le joueur en question est bien l'ancien attaquant espagnol des Coupes du monde 2014 et 2018. L'activité policière déployée jeudi, baptisée "Opération Distraction", est à la recherche de preuves corroborant "des pratiques présumées d'exploitation de jeux d'argent, de blanchiment d'argent, d'évasion monétaire et d'organisation criminelle en rapport avec un site de jeux d'argent", selon le rapport officiel. De leur côté, les dirigeants de Brasileirao Galo ont déclaré dans un communiqué qu'ils n'étaient pas au courant des faits présumés, qui se seraient produits avant l'arrivée du joueur au club, sans mentionner son nom. "Cependant, l'Atlético Mineiro est en train de se renseigner sur (...) ce qui s'est passé afin de lui apporter (...) tout le soutien nécessaire", a-t-il promis. Mi-août, le footballeur avait signé pour l'Atlético Mineiro, leader du championnat brésilien, marquant à l'occasion de son tout premier match et égalisant sur le terrain de Bragantino fin août. Son contrat avec les Colchoneros de Diego Simeone a pris fin en juin dernier. (Belga)