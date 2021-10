Mondial biennal: "Aucune opposition" de Le Graët, malgré les réticences en France

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët n'a "aucune opposition à une Coupe du monde tous les deux ans", déclare-t-il vendredi dans le quotidien L'Equipe, à rebours du sélectionneur Didier Deschamps et du principal groupe de supporters tricolore.

"Ne pas regarder ce projet de près serait une erreur", affirme le dirigeant de 79 ans, au lendemain d'une consultation de la Fifa auprès des plus de 200 fédérations nationales lors d'un sommet en ligne consacré aux futurs calendriers internationaux.

Le Graët se dit "très favorable" à une Coupe du monde biennale "pour les filles à condition qu'elle se joue en hiver et pas en été en étant trop proche de celle des garçons". Quant au tournoi masculin, "personnellement, je ne suis pas contre, mais je ne donne pas non plus un blanc-seing. Il y a une grosse réflexion de ma part. Il faut que je sache si ce projet enrichit ou appauvrit la Fédération française, dont je suis le président".

L'UEFA a créé récemment la Ligue des nations, un tournoi biennal entre nations européennes intercalé entre Championnat d'Europe et Coupe du monde, rappelle en outre le chef d'entreprises breton. "Les pays riches trouvent toujours des compétitions pour jouer entre eux" alors que certaines nations, notamment africaines, peinent "à trouver des matches amicaux parce que l'Europe a bloqué toutes les dates".

Interrogé jeudi, Didier Deschamps s'est montré réservé face à un projet de Coupe du monde biennale. Cela donnerait "le sentiment de la banaliser", a estimé le sélectionneur des champions du monde en titre, jugeant l'habituel rythme quadriennal "très bien comme ça".

Dans un courrier adressé fin septembre à Le Graët, le groupe de supporters "Irrésistibles français" (IF) a fait connaître son "opposition farouche à un tel projet", évoquant entre autres une "dépréciation" du tournoi, des "risques de fatigue et de blessures" accrus pour les joueurs et un "impact écologique doublé".

Pour les supporters les plus actifs, "une Coupe du monde tous les deux ans, ce n'est pas possible financièrement et logistiquement", prolonge auprès de l'AFP Kin-Wai Yuen des "IF". "On ne va pas poser des vacances tous les étés pour faire rentrer de l'argent en billetterie, en consommation sur les voyages dans les villes hôtes, pour faire plaisir au haut de la pyramide, alors qu'ils ne nous consultent même pas".