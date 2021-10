Âgé de 88 ans, ce gardien gallois a joué avec trois générations de joueurs dans son club local (vidéo)

Alan Camsell est purement et simplement le plus vieux joueur de football en activité au Royaume-Uni. Ce Gallois de 88 ans est encore en poste au Penrhyn Bay Stollers FC, un club de football en marchant. Un club local qu'il a rejoint il y a près de 50 ans, pour ne plus jamais le quitter. Aujourd'hui encore, c'est lui qui en est le gardien.

"Je n'ai commencé à jouer qu'à 40 ans", a-t-il révélé à la BBC. "Quand j'ai débuté, j'étais assez rapide pour marquer des buts. Mais quand tu deviens vieux, tu perds ton souffle et tu reviens vers le but pour respirer. Mes pauses devenaient de plus en plus régulières, alors je suis devenu gardien", témoigne-t-il ensuite.

Son histoire est tellement longue qu'il peut se targuer d'avoir connu des générations différentes. "J'ai commencé avec des hommes, qui sont parfois partis, certains sont devenus trop vieux. Alors j'ai joué avec leurs enfants, puis leurs petits-enfants. Cela m'est arrivé de jouer avec des joueurs de 30 ans, alors que j'en avais 80", rigole Alan. "C'est vrai que le samedi, je suis fatigué. Mais le vendredi, moi, je m'amuse", raconte celui qui joue encore chaque semaine. "Je sens mon coeur battre, mon souffle aussi. Je me dis que ça doit être bon pour moi. Je trouvais que je jouais pas mal, mais ces derniers mois, je remarque que je deviens un peu plus lent. La balle passe parfois avant même que j'ai plongé. Mais c'est pas grave, je m'amuse", conclut-il.

Une histoire très inspirante et des images comme on osait plus en imaginer !