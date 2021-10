Basket: Pierre Vincent, l'art du rebond à l'Asvel

Sept ans après son licenciement de l'Asvel, l'ancien sélectionneur des Bleues Pierre Vincent est de retour à Lyon-Villeurbanne pour diriger cette fois-ci l'équipe féminine et en faire à terme une place forte du basket européen.

"C'est un changement de vie, de la campagne italienne à la métropole française", constate avec le sourire le coach de 57 ans avant la réception de Landerneau samedi (20h00) pour la première journée de championnat.

Avant de retrouver le Rhône cet été, Pierre Vincent chapeautait depuis quatre ans les joueuses de Schio, en Vénétie. Une première expérience à l'étranger pour l'ex-patron de l'équipe de France féminine (2008-2013), mais aussi de Bourges et Orléans, qui dit sa hâte d'entamer son nouveau défi avec les "Lionnes".

"C'est une équipe complètement différente, à l'opposé de ce que j'avais en Italie", indique-t-il.

"A Schio, j'avais une équipe assez grande, assez défensive, avec peu de talent offensif, où il y avait besoin de contrôler le jeu et d'être patient. Là, j'ai plutôt une équipe très talentueuse et moins défensive", poursuit le coach dont le premier mandat (2011-2014) à Lyon, chez les hommes, s'était terminé par un limogeage. En cause: les médiocres résultats de la "Green Team", aujourd'hui double championne de France en titre dans l'élite masculine.

"Je voulais réussir avec lui, mais c'est un business, et il me faut des résultats", avait alors expliqué le président Tony Parker à propos de son ancien sélectionneur chez les juniors.

Pierre Vincent en a-t-il gardé de l'amertume? Non à l'entendre. "La rupture de contrat avait été menée de façon +topissime+. On avait négocié et trouvé un accord très vite. Cela s'était réglé de façon très professionnelle."

Alors, quand les contacts ont repris avec l'Asvel, Pierre Vincent n'avait "pas d'états d'âme" sur le passé.

"J'ai été sollicité assez tôt dans la saison, au mois de février. Mais c'était pour envisager une collaboration l'année prochaine", a raconté le coach lors d'un entretien à l'AFP et L'Equipe.

"Mon père (décédé cette année) était malade, j'avais un an de contrat encore à Schio. Me rapprocher de mon père, c'était important. Et le projet de Lyon est super intéressant. J'ai dit oui pour les raisons familiales et professionnelles", poursuit-il.

- A l'Asvel plus tôt que prévu -

L'échec en Euroligue du club rhodanien, éliminé en quart de finale par Sopron (Hongrie), la perte du titre de champion de France et la non-qualification pour la C1 cette saison, ont accéléré les choses.

L'entraîneur Valéry Demory (aujourd'hui à Lattes-Montpellier) a été remercié fin juin et Vincent a effectué son retour plus tôt que prévu à l'Asvel, avec un contrat de cinq ans à la clé.

Sa mission? "Aller au Final Four de l'Euroligue et se mettre en situation de pouvoir jouer un titre", répond-il.

Briller en Euroligue, ce ne sera pas encore pour cette saison vu que les "Lionnes" devront se contenter de la C2. "Jouer l'Eurocoupe, cela retarde un peu les objectifs. Mais les ambitions sont très hautes", assure Vincent, qui veut guider l'Asvel "le plus loin possible" dans la compétition.

- Reprendre les Bleues ? -

En coachant, en parallèle, les Bleues de nouveau ? La fédération (FFBB) planche sur le remplacement de Valérie Garnier, dont la mission a pris fin après les Jeux de Tokyo (médaille de bronze). "Je n'ai eu aucune sollicitation. Je pense être légitime pour le poste mais il y a d'autres entraîneurs", assure celui qui a guidé les Bleues vers une médaille d'argent olympique (2012) et leur dernier titre à ce jour, lors de l'Euro-2009.

En aurait-il envie? "On te demande de coacher une équipe nationale pour faire les Jeux olympiques à Paris. Celui qui ne veut pas y réfléchir...", répond-il.

"Faire les deux, c'est possible. Je l'ai fait quand j'étais à Bourges. Mais c'est usant. C'est aussi pour ça que j'ai lâché", conclut Vincent. Pour l'heure, priorité à l'Asvel.