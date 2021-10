Les Belges à l'étranger - Reims n'a pas tenu face au RC Lens, Heymans à l'assist avec Venise

(Belga) Avec Thomas Foket et Wout Faes, Reims n'a pas empêché le RC Lens d'être le dauphin du PSG. En infériorité numérique dès la fin de la première période avec l'exclusion de Hugo Ekitike (45e), les Champenois ont été largement dominés vendredi soir (2-0), en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Un doublé d'Arnaud Kalimuendo (45e+1 pen, 52e) a fait le bonheur des Nordistes, qui se retrouvent deuxièmes avec 18 points, provisoirement six en moins que les Parisiens. Reims est 12e (10 points).

En Italie, le match d'ouverture de la 7e journée voyait aux prises Cagliari et Venise, deux équipes du bas du classement. Les Sardes ont ouvert la marque par Keita Baldé (19e, 1-0) et les Vénitiens ont égalisé par Gianluca Busio, sur un assist de Daan Heymans, monté à la 77e (90e+2, 1-1) Conséquence de ce résultat, Venise reste 17e (5 points) et Cagliari 19e (3 points). Aux Pays-Bas, Groningue a longtemps mené à la marque face à Twente grâce à Cyril Ngonge (8e, 1-0). Mais les visiteurs ont égalisé par Manfred Ugalde, que l'on a connu à Lommel (74e, 1-1). Après huit journées, Twente est 6e (14 points) tandis que Groningue est dans l'autre partie du tableau (6 points, 15e).