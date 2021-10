Equitation: La Belgique se qualifie pour la finale de la Coupe des Nations FEI à Barcelone

(Belga) La Belgique s'est à nouveau qualifiée vendredi soir pour la finale de la Coupe des Nations FEI de saut d'obstacles, qui se tiendra dimanche après-midi à Barcelone.

L'équipe belge de jumping, qui a récemment remporté le bronze aux JO et s'est illustrée à plusieurs reprises ces dernières années à Barcelone, a poursuivi sur sa bonne lancée de Tokyo en accrochant la huitième et dernière place qualificative pour la finale du circuit FEI Coupe des Nations à Barcelone. L'équipe belge a terminé l'épreuve avec 12 points de pénalité et un temps total de 235,15 secondes. (Belga)