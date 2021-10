Rugby Championship: objectif Grand Chelem pour les All Blacks

Déjà assurés du titre, les All Blacks peuvent terminer le Rugby Championship invaincus pour la première fois depuis l'édition 2017, à condition de battre les champions du monde sud-africains, samedi, lors de la 6e et dernière journée.

Preuve du sérieux que porte la Nouvelle-Zélande à cette rencontre, le sélectionneur Ian Foster a décidé de modifier ses lignes arrières dans les grandes largeurs pour pallier les difficultés défensives face aux ballons hauts des Springboks il y a une semaine (19-17).

"Ca fait partie de notre âme, de notre ADN. Nous avons confiance en nos systèmes et notre plan. Le combat aérien est un domaine où nous pensons être les meilleurs du monde", a d'ailleurs assuré l'ouvreur des Boks Handré Pollard.

Dans l'autre rencontre du jour, les Pumas argentins ont vu leur préparation perturbée par deux événements loin des terrains.

Ils se sont d'abord emportés contre une photo promotionnelle des capitaines du Rugby Championship sans Julian Montoya. Quelques jours plus tard, six joueurs et deux membres du staff ont été sanctionnés pour avoir bravé le protocole sanitaire en vigueur en Australie.

Pas idéal avant d'affronter l'Australie qui reste sur trois succès de rang. Surtout que l'Argentine court, elle, après sa première victoire de la compétition.

Le programme de la 6e journée

Samedi (en heures de Paris)

(09h05) Argentine - Australie

(12h05) Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Nouvelle-Zélande 24 5 5 0 0 189 73 116 4

2. Australie 13 5 3 0 2 128 146 -18 1

3. Afrique du Sud 11 5 2 0 3 121 99 22 3

4. Argentine 0 5 0 0 5 43 163-120 0