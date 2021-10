Le Standard veut frapper fort et recruter Will Still pour épauler Mbaye Leye

La défaite d'hier face à Malines met encore un coup derrière la tête de tout le vestiaire du Standard. Les Rouches se sont inclinés 3-1 après une première période ridicule, qui les a vu concéder trois buts en 18 minutes seulement.

En interview d'après-match, Mbaye Leye, qui avait réaffirmé son sentiment d'être à sa place sur le banc du Standard, avait clairement fait un appel du pied à sa direction pour obtenir de l'aide. "Cette pression est normale quand vous êtes au Standard. Mais c’est quand même malheureux d’avoir besoin de supporters qui rentrent sur le terrain, qui foutent un peu le bordel, pour voir une équipe différente. Parce que c’est ce qu’on a vu, un visage complètement différent en seconde période. Et pourtant, c’était toujours les mêmes jeunes sur la pelouse. Je fais mon maximum tous les jours, avec le staff qui m’entoure. Mais il faut quelqu’un qui inspire la peur, ce qui n’est pas mon rôle. Ce club a besoin de grandes gueules pour réussir. Moi, j’en ai marre de jouer les méchants tout le temps, de devoir gueuler à chaque match. Je ne vais pas le faire tout le temps. Mon job, c’est de bien les entraîner, de les préparer pour le match du week-end. Mais ils ont besoin de quelqu’un dont ils ont peur", avait-il lâché.

Une doléance entendue par la direction. Selon Sudinfo, le club va accueillir Will Still dans les prochaines heures. Ancien coach du Beerschot, il pourrait endosser un rôle d'adjoint en Bord de Meuse, 4 ans après son dernier passage sur place, en tant qu'analyste vidéo. Actuellement à Reims, Still était cité à Anderlecht mais n'a finalement jamais signé. Il devrait par contre accepter l'offre faite par le Standard.

-> Pro League: classement et résultats