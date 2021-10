"Il ne faut jamais dire ça": Leonardo Bonucci révèle la boulette anglaise qui a motivé l'Italie en finale de l'Euro 2020

Leonardo Bonucci est champion d'Europe. Depuis deux mois maintenant. Le joueur italien a révélé dans un journal britannique que la finale s'était jouée avant la rencontre, lorsque les Anglais ont, par des erreurs, surmotivé les Italiens.

L'Italie a dompté l'Angleterre, à Wembley, en finale de l'Euro 2020. Une victoire aux tirs au but qui fait les affaires de la Squadra, qui se cherchait un trophée en rédemption de son absence au Mondial 2018. Une finale que les Anglais avaient préparé comme rarement. Mais certaines maladresses leur ont coûté cher.

C'est ce qu'a révélé Leonardo Bonucci dans The Athletic. Selon lui, différents éléments ont donné un boost moral supplémentaire aux Italiens avant de jouer cette finale. D'abord la présence permanente d'une chanson, "It's coming home". Ensuite des propos d'un jeune joueur anglais. "?Entendre cette chanson en boucle et le commentaire de Declan Rice disant que l'Angleterre était 10 fois plus motivée pour gagner que nous... Eh bien, c'est le genre d'erreurs que font les jeunes joueurs. Vous ne dites pas ça", a lâche l'Italien.

"Il ne faut pas dire ça. Il ne faut jamais dire qu'on veut quelque chose plus que quelqu'un d'autre ou qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. La colère a commencé à monter en nous. Nous voulions leur montrer que la finale n'était pas déjà décidée. Qu'ils n'avaient pas déjà gagné. Il faut toujours se mettre au même niveau que l'adversaire, rester discret et frapper au bon moment", a-t-il ensuite détaillé.

Et au bout, ce sont les Italiens qui ont croqué l'Angleterre. Une revanche en 2022 ?