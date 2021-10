Olivier Deschacht devient l'assistant des espoirs belges

Olivier Deschacht est désormais l'adjoint de l'entraîneur national des espoirs (U21) de footbzll Jacky Mathijssen. L'Union belge de football (URBSFA) a confirmé cette nomination samedi.

A 40 ans, Deschacht a mis fin à sa carrière l'été dernier. Il a joué un nombre record de matches pour Anderlecht entre 2001 et 2018. Il a également porté le maillot de Lokeren (2018-19) et de Zulte Waregem (2019-2020) et joué un total de 475 rencontres en Jupiler Pro League.

Il a remporté 9 titres de champion de Belgique et une Coupe nationale avec Anderlecht. L'ancien arrière gauche a porté à 20 reprises le maillot des Diables Rouges depuis 2003.