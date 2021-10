Ce joueur trolle Manchester United en imitant la célébration de Ronaldo et passe à deux doigts de la chute (vidéo)

Manchester United jouait cet après-midi contre Everton en Premier League. Une rencontre lors de laquelle Cristiano Ronaldo était laissé sur le banc, s'offrant un peu de repos bien mérité. Mais il a finalement dû faire son apparition, alors que son club était empêtré dans un mauvais scénario.

Devant jusqu'à la 65ème, Man U a finalement concédé un but marqué par Andros Townsend. Ce dernier est en train de faire le tour des réseaux sociaux avec une célébration de but incroyable. Devant les fans adverses, il a en effet imité la célébration de Ronaldo, mais il l'a totalement loupé, frôlant la chute. Des images qui font sourire plus qu'autre chose.