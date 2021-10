Lizzie Deignan s'offre la première de Paris-Roubaix chez les dames

La Britannique Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) a inauguré le palmarès de Paris-Roubaix chez les dames en remportant la première édition samedi, sur 116,4 km, au départ de Denain.

La course sur les pavés du Nord (17 secteurs sur 29,2 km) et sous la pluie a tenu toutes ses promesses réservant son lot de rebondissements à Mons-en-Pévèle et au Carrefour de l'Arbre. Deignan a cependant imposé sa puissance en attaquant à plus de 80km de l'arrivée. Sur le vélodrome de Roubaix, Deignan, 32 ans, championne du monde en 2015 et vice-championne olympique en 2012, ajoute une 43e victoire à son palmarès et termine devant la Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma), 2e à 1:16 secondes (temps officieux).

L'Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), championne d'Italie, complète le podium. Lizzie Deignan ajoute ainsi Paris-Roubaix à ses victoires, notamment, dans Liège-Bastogne-Liège l'an dernier et le Tour des Flandres en 2016. Il s'agissait aussi de la dernière course de la carrière de Jolien D'Hoore, quadruple championne de Belgique sur route (2012, 2014, 2015 et 2017), championne du monde sur la piste aussi dans la course à l'Américaine en 2017 avec Lotte Kopecky et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de 2016 en omnium.