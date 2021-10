Jupiler Pro League - Charleroi arrache un point au bout du suspense à Courtrai

(Belga) Samedi après-midi, Courtrai et Charleroi se sont quittés sur un match nul, 2-2 (mi-temps: 1-0), au Stade des Éperons d'Or, pour le compte de la 10e journée de championnat.

Les buts ont été marqués par Selemani (45e) sur penalty, Nicholson (64e), Alioui (73e) et Golizadeh (90e+5). Les Carolos ont ainsi arraché le partage dans les arrêts de jeu pour éviter une troisième défaite consécutive. En début du match, Courtrai se créait une première possibilité avec une frappe de l'entrée de la surface de Marlos, repoussée par Koffi (11e). Morioka répondait pour Charleroi avec une demi-volée de l'entrée de la surface sur une remise de la tête de Nicholson mais Ilic veillait au grain (15e). Morioka combinait ensuite joliment avec Van Cleemput pour pénétrer la surface courtraisienne, mais celui-ci s'inclinait dans son duel face au gardien (18e). Zaroury, percutant sur son flanc gauche, trouvait Zorgane aux six mètres, dont l'envoi puissant passait au-dessus des cages (28e). Marlos redonnait de l'élan à Courtrai par une nouvelle frappe des 18 mètres et la transversale sauvait Charleroi (42e), mais le sursis était de courte durée puisque Tchatchoua touchait le ballon de la main dans la surface. Selemani prenait sereinement Koffi à contrepied pour ouvrir le score (1-0, 45e). En deuxième période, Charleroi cherchait à revenir lorsque Golizadeh s'en allait frapper dans un angle fermé, sans grande réussite (57e). Tchatchoua trouvait ensuite Morioka seul au point de pénalty, mais sa frappe allait droit sur le gardien courtraisien (61e). Les Carolos parvenaient finalement à égaliser sur une séquence collective, Nicholson poussait le ballon dans le but vide sur un service de Morioka, lui-même trouvé dans la profondeur par Golizadeh (1-1, 64e). Golizadeh manquait une occasion de choix de mettre Charleroi aux commandes après une nouvelle action collective tandis qu'Ilic s'illustrait d'une sortie rapide dans les pieds de l'attaquant des Zèbres (68e). Courtrai répondait avec un raid solitaire de Selemani sur le côté gauche, finalement stoppé par Koffi (69e), avant qu'Alioui ne replace Courtrai aux commandes sur un coup franc légèrement excentré passé à travers le mur, en puissance, à la limite de la surface (2-1, 73e). La transversale venait à la rescousse de Koffi et des Carolos, dans la foulée, sur un nouvel envoi d'Alioui (74e). Dans une fin de match décousue, Charleroi parvenait à revenir une nouvelle fois au score grâce à Golizadeh, qui profitait de la confusion dans la défense courtraisienne pour récupérer le ballon et croiser une frappe dans le but adverse (2-2, 90e+5). Au classement, Courtrai, 8e avec 15 points en 10 rencontres, devance toujours Charleroi d'un point. Les Carolos sont 9es, en embuscade derrière les places qualificatives pour les play-offs 2. (Belga)