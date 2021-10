Top 14: l'UBB croque le Lou, Montpellier mord La Rochelle

Ils ont montré les dents: Bordeaux-Bègles et Montpellier ont réalisé de bonnes affaires en dominant Lyon et La Rochelle respectivement, samedi, lors de la 5e journée du Top 14 où Toulouse poursuit son cavalier seul.

. Toulouse reçu cinq sur cinq

Jusque-là intraitable à domicile, Biarritz a tenu tête aux champions de France en titre (17-11) pendant près d'une heure. Et puis Toulouse a fait entrer ses internationaux Cyril Baille (53e), Antoine Dupont (52e) ou Romain Ntamack (62e)...

Résultat, à 3-3, Tim Nanaï Williams a inscrit son premier essai en Rouge et Noir (58e), Dupont a étalé toute sa classe (60e) et le Stade toulousain a enchaîné un cinquième succès de rang cette saison. Même le rouge contre Joe Tekori (68e), pour un plaquage haut, n'a fait que ralentir le rouleau compresseur haut-garonnais.

Les Basques, qui s'étaient pourtant offert les scalps de l'UBB (27-15) et du Racing 92 (28-19), demi-finalistes de la saison dernière, se sont cassés les dents sur les intouchables leaders toulousains et se retrouvent 11e.

. Le bon coup de l'UBB

Battu sèchement 27-10 la saison dernière à Lyon, Bordeaux-Bègles s'était promis de se venger. Chose promise, chose due: l'UBB, portée par un Matthieu Jalibert (15 points dont un essai) à nouveau géant s'est imposée à l'extérieur pour la première fois de la saison (20-15).

Plus offensifs, plus entreprenants, les Girondins n'ont laissé que le point de bonus défensif aux Lyonnais, qui semblent retomber dans leurs travers de la saison dernière et reculent à la 6e place.

. La Rochelle rechute

Une semaine après avoir marché sur le BO (59-17), La Rochelle s'est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis (21-11) face à Montpellier. Un début de saison compliqué qui laisse le double finaliste de la saison dernière (Top 14 et Coupe d'Europe) coincé à la 12e place du classement.

L'essai de Favre (72e), trop tardif, n'a rien changé. Le MHR, lui, grimpe à la 7e place grâce à la patte de la pépite italienne Paolo Garbisi, auteur de sept pénalités (sur huit tentées).

Dans les autres rencontres de la journée, Brive a fêté le 100e anniversaire de son stade Amédée-Domenech en s'offrant le Stade français (19-12). Les Parisiens poursuivent leur entame de saison calamiteuse et conservent leur place de lanterne rouge. Enfin, Perpignan a chuté à domicile devant Pau (29-14), la faute à Antoine Hastoy (18 points) toujours aussi décisif.