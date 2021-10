Jupiler Pro League - Saint-Trond et Ostende partagent l'enjeu (1-1) après un match pauvre en occasions

(Belga) Saint-Trond et le KV Ostende ont fait match nul, 1-1, samedi soir, dans le cadre de la 10e journée de championnat. Les deux équipes restent à égalité au classement avec 14 points, respectivement 9e et 10e.

Le match tardait à trouver son rythme, la première occasion réelle était à mettre à l'actif de Saint-Trond et de Konaté, qui parcourait 70 mètres pour finalement perdre son duel face à Hubert (26e). Dans la foulée, De Ridder réalisait une volée acrobatique de grande classe, mais était finalement signalé hors-jeu. Une minute plus tard, Ambrose se trouvait totalement seul à la réception d'un centre aux six mètres, mais manquait totalement sa reprise de volée (28e). La mi-temps se terminait sans qu'une des deux équipes ne trouve la solution. Au retour des vestiaires, Saint-Trond prenait le contrôle des échanges grâce à Hara, qui convertissait victorieusement un ballon repoussé suite à une frappe de Suzuki (1-0, 52e). La réaction ostendaise ne se faisait pas attendre, et Gueye égalisait de la tête après une phase arrêtée difficilement négociée par la défense trudonnaire (1-1, 56e). Hara passait tout près d'un deuxième but lorsqu'il reprenait le centre de Cacace, mais il envoyait le ballon droit sur Hubert, qui déviait le ballon sur le poteau (64e). Saint-Trond se procurait quelques occasions dans les dix dernières minutes, avec Hara (82e) et Reitz (84e), mais ne parvenait pas à reprendre l'avantage. La dernière occasion pour les visités était à mettre à l'actif Suzuki, dont la tête filait finalement hors du cadre (89e). Les deux équipes se quittaient donc sur un score nul, après un match relativement pauvre en action. Au classement, Saint-Trond devance Ostende à la différence de buts, mais les deux équipes, 9e et 10e, comptent 14 points chacune en 10 matchs et occupent le ventre mou du classement. (Belga)