Allemagne: doublé de Nkunku pour Leipzig, Dortmund reste au contact

Dortmund et Fribourg sont provisoirement revenus samedi à un point du Bayern en s'imposant tous les deux, mais l'homme du jour de la 7e journée de Bundesliga est de nouveau Christopher Nkunku, auteur d'un deuxième doublé consécutif avec Leipzig.

Le "Rekordmeister" munichois reste seul en tête avec 16 points, et reçoit Francfort dimanche (17h30).

Derrière, Dortmund et Fribourg sont à 15 points. Le Borussia, de nouveau sans Haaland, a battu Augsbourg 2-1, et Fribourg est allé gagner à Berlin 2-1 contre le Hertha.

. Nkunku inarrêtable

Avec un but d'André Silva et le doublé de Nkunku, Leipzig a battu 3-0 le promu Bochum, et marqué trois points précieux pour rester à flot après son mauvais début de saison.

Le RB se maintient provisoirement en 7e position avec 10 points, loin de ses standards habituels.

La victoire a été longue à se dessiner. Malgré une bonne demi-douzaine d'occasions franches en première période, Leipzig a attendu 70 minutes pour ouvrir le score. Entré en jeu quelques secondes plus tôt, Silva n'avait pas encore touché le ballon lorsqu'il a marqué de la tête sur corner (1-0, 70e).

"Si nous sommes un peu plus précis et efficaces, nous pouvons mener 4-0 à la mi-temps", a regretté le coach Jesse Marsch après le match.

Après le but de Silva, Nkunku a mis Bochum KO en moins de huit minutes. Il a d'abord scoré dans la position où il marque la majorité de ses buts cette saison: lancé en profondeur dans le dos de la défense et en un-contre-un face au gardien (2-0, 73e).

Puis, de nouveau lancé sur la gauche de la surface, il a placé un lob de volée en extension de l'extérieur du droit (3-0, 78e).

. La vie sans Haaland

La vie sans Erling Haaland est difficile pour le Borussia Dortmund et son nouvel entraîneur Marco Rose. Le Norvégien de 21 ans tourne cette saison à plus d'un but par match, et sa puissance physique crée un point d'appui et de fixation des défenses qui fait cruellement défaut en son absence.

C'est Brandt, samedi, qui a marqué le but de la victoire (2-1, 51e) contre Augsbourg, une équipe qui flirte avec la zone de relégation.

Les Noir et Jaune, devant 40.000 supporteurs (50% de la capacité du stade) ont logiquement ouvert le score dès la 10e minute par l'ancien Lorientais Raphaël Guerreiro, sur pénalty (1-0).

Mais les joueurs de la Ruhr ont ensuite connu un passage à vide dont ont profité les visiteurs pour égaliser par Andi Zeqiri (1-1, 35e).

Recadrés par Marco Rose à la pause, les "Borussen" sont revenus avec de meilleures intentions et Brandt, lancé sur la droite par son capitaine Marco Reus, a joliment redressé du droit pour tirer du gauche, dans le coin à ras de terre.

. M'Gladbach 18 ans après

Petit événement à Wolfsburg, où le Borussia Mönchengladbach s'est imposé pour la première fois dans l'antre des "Loups" depuis novembre 2003!

Cette victoire 3-1 chez l'ex-leader, qui fait suite à un succès 1-0 la semaine dernière contre Dortmund, remet définitivement les "Poulains" sur de bons rails, après un début de saison calamiteux. Le Borussia revient dans la première moitié du tableau, en 9e position avec 10 points.

Le premier but de Mönchengladbach, de l'international suisse Breel Embolo, est de ceux qui postuleront au titre de "but de l'année" en fin de saison: un retourné acrobatique parfait dans les six mètres (1-0, 5e).