BNXT League - Anvers remporte le choc de la 4e journée face à Mons, Ostende reste en tête

(Belga) Anvers s'est imposé samedi soir à domicile face à Mons (73-62) pour le compte de la 4e journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Dans l'autre match de la soirée, Ostende s'est imposé face à Alost (89-84).

Anvers-Mons, c'était le choc de cette journée. Après un début de match au coude à coude, les Anversois ont fait parler leur puissance à l'intérieur de la raquette pour creuser un premier écart à la mi-temps (19-19 et 41-31). Dominateurs grâce à leur duo Rogiers-Tiby, les Giants continuaient sur leur lancée au retour des vestiaires pour prendre 15 points d'avance (57-42) et remporter ce match au sommet 73-62. Roby Rogiers termine meilleur marqueur de la rencontre avec 19 unités. Dans l'autre rencontre de la soirée, Ostende s'est imposé, dans la douleur, à la maison face à une accrocheuse équipe d'Alost. Ce n'est que dans les dernières minutes du match que les champions en titre ont fait la différence (47-48 et 89-84) pour rester invaincu dans la compétition. Ivan Maras termine meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points. Au classement, Ostende reste en tête avec un bilan de 4 victoires pour aucune défaite. Suivent Anvers (3-1), Mons (3-1), Louvain (2-2), Charleroi (2-2), Alost (1-3), Malines (2-0), le Brussels (1-2), Limburg United (0-4) et Liège (0-3). (Belga)