1B Pro League - Mouscron accroche le Lierse et prend son deuxième point de la saison

(Belga) Samedi soir, le Lierse et Mouscron ont partagé l'enjeu, 2-2, dans le cadre de la 7e journée de championnat de D1B. Le Lierse reste 2e du classement, Mouscron dernier.

Le match commençait sur des chapeaux de roue avec un but de Gonzalez dès les premières secondes pour les Mouscronnois (0-1, 1re). Yagan mettait les équipes à égalité sur un service Limbombe (1-1, 24e) et les équipes retournaient aux vestiaires dos à dos. Abdallah était le héros malheureux de la deuxième mi-temps, puisqu'il inscrivait un pénalty pour mettre les siens devant au marquoir (2-1, 53e), mais enchaînait avec un but contre son camp cinq minutes plus tard (2-2, 59e). Le carton rouge pour Gonzalez (87e), laissant Mouscron à 10, n'avait pas d'influence sur le match qui se terminait sur un score nul. Au classement, les positions demeurent inchangées: le Lierse conforte sa 2e place, avec 11 points en 7 matchs, et Mouscron occupe la dernière place, après avoir pris son 2e point de la saison. (Belga)