Arina Sabalenka testée positive au Covid-19 doit déclarer forfait à Indian Wells

(Belga) La numéro deux mondiale Arina Sabalenka ne sera pas en action cette semaine à Indian Wells. La Biélorusse de 23 ans est positive au Covid-19. "Malheureusement, j'ai été testée positive à Indian Wells et je ne peux pas concourir", a écrit Sabalenka sur Instagram samedi.

Sabalenka, qui a perdu contre la jeune Canadienne Leylah Fernandez en demi-finale de l'US Open le mois dernier, était la tête de série N.1 en Californie après le retrait d'Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale. "J'ai été mis en quarantaine et je resterai ici jusqu'à ce que les médecins et les responsables de la santé me donnent leur accord. Jusqu'à présent, je me porte bien, mais je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir jouer cette année." Sabalenka n'a pas indiqué si elle était vaccinée ou non. Mais en mars, elle avait fait savoir qu'elle n'avait pas une "réelle confiance" dans le vaccin anti-Covid. L'absence de Sabalenka est un nouveau coup dur pour le tournoi, qui se déroulera du 6 au 17 octobre. Novak Djokovic, le numéro 1 mondial masculin, Naomi Osaka, la championne 2018 et Serena Williams, 23 fois lauréate en Grand Chelem, ne sont pas non plus présents. Sabalenka qui a atteint le meilleur classement de sa carrière en août (2e) a remporté deux tournois cette saison en simple à Abou Dabi et à Madrid. (Belga)