Sony Colbrelli a relancé la tradition italienne à Paris-Roubaix

(Belga) Sony Colbrelli s'est imposé dimanche à Paris-Roubaix. La classique française, disputée dans des conditions très difficiles, a connu un déroulement et une finale épiques. L'Italien Gianni Moscon (Ineos Grenadiers, 27), qui semblait parti pour une victoire en solitaire, a tout perdu suite à une crevaison suivie quatre kilomètres plus loin d'une chute. Le jeune Florian Vermeersch (22), membre de l'échappée matinale, s'est incliné sur le fil. Mathieu van der Poel a complété le podium après avoir longtemps assuré la chasse derrière les échappés.

"C'était mon premier Paris-Roubaix, une course de légende aujourd'hui", a expliqué Sony Colbrelli le champion d'Europe à la télévision. "Et je me suis imposé! J'ai suivi van der Poel dans la finale, j'ai fait un très bon sprint. Gianni Moscon était très fort aujourd'hui. Mais nous avons fait du bon travail pour revenir avec van der Poel et Vermeersch. Pour le sprint, je m'étais focalisé sur van der Poel mais c'est Vermeersch qui nous a surpris. J'ai pu revenir en force dans les 25 derniers mètres." Premier Italien à s'imposer à Roubaix au XXIe siècle, Colbrelli est le 9e Transalpin à inscrire son nom au palmarès en 118 éditions. Le précédent était Andrea Tafi en 1999. Le premier fut Giulio Rossi en 1937. Le grand Fausto Coppi s'est imposé en 1950, un an après son frère Serse Coppi (ex aequo avec André Mahé), et un an avant Antonio Bevilacqua. Felice Gimondi a triomphé en 1966 avant le triplé de Francesco Moser en 1978, 1979 et 1980. Franco Ballerini a lui signé un doublé en 1995 et 1998 avant Tafi. (Belga)